﻿Belkar Temizlik 35 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Belkar Temizlik, geçici olarak 35 işçi alacak.
Başvurular [email protected] posta adresine CV gönderilmesi yolu ile yapılacak olup uygun bulunan adaylar mülakat sürecine çağrılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşından büyük olmak
Karacabey ilçesinde ikamet etmek
Emekli olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İkametgah belgesi
Adli sicil kaydı
1 adet vesikalık fotoğraf
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