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Belkar Temizlik işçi alacak

Belkar Temizlik, veteriner hekim olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:56
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Belkar Temizlik işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Belkar Temizlik, veteriner hekim olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamak

18 yaşından büyük olmak

Karacabey ilçesinde ikamet etmek

Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

İkametgah

SGK hizmet dökümü

4 adet vesikalık fotoğraf

Diploma

Etiketler

 

 

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