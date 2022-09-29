Belkar Temizlik işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Belkar Temizlik, veteriner hekim olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamak
18 yaşından büyük olmak
Karacabey ilçesinde ikamet etmek
Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
İkametgah
SGK hizmet dökümü
4 adet vesikalık fotoğraf
Diploma
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