Belkar Temizlik personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Belkar Temizlik, harita teknikeri olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Karacabey ilçesinde ikamet etmek

Adli sicil kaydı bulunmamak

Emekli olmamak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Diploma fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

SGK hizmet dökümü