Belkar Temizlik personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Belkar Temizlik, harita teknikeri olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşından büyük olmak
Karacabey ilçesinde ikamet etmek
Adli sicil kaydı bulunmamak
Emekli olmamak
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Diploma fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
SGK hizmet dökümü
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