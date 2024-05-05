Bella Hadid modelliği bıraktı

Bella Hadid modelliği bıraktı
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, mesleğini bırakacağını açıkladı.
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Bella Hadid modelliği bıraktı 1

Uzun zamandır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid herkesi şaşırtan bir karar alarak modelliği bıraktı.

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Bella Hadid modelliği bıraktı 2

Bella Hadid, modellikten vazgeçme nedenini şöyle açıkladı:

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Bella Hadid modelliği bıraktı 3

“10 sene modellik yaptıktan sonra, bu şeye o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim ki, uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi anladım”

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Bella Hadid modelliği bıraktı 4

Hadid, son on senede dünya çapında tanınan bir model haline gelmiş ve Chanel, Marc Jacobs, Givenchy gibi birçok ünlü tasarımcıya modellik yapmıştı.

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Bella Hadid modelliği bıraktı 5

Ayrıca yakın zamanda arkadaşları ve sevgilisi Adan Banuelos ile yeni bir sayfa açmak için Teksas'a taşınan model, yakın çevresi ile yaşadığı bu yeni dönemi "en iyi zaman" olarak tanımladı.

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Bella Hadid modelliği bıraktı 6

İlk kez sahte bir yüz takmak zorunda olmadığını söyleyen Hadid, “Kendimi iyi hissetmiyorsam kendime zaman ayırırım. Ve daha önce hiç bunu yapma veya söyleme fırsatım olmadı" dedi.

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Bella Hadid modelliği bıraktı 7

Hadid, “Artık biri beni fotoğraflarda görüp mutlu göründüğümü söylediğinde, gerçekten öyleyim. Daha iyi hissediyorum; Artık kötü günlerim eski güzel günlerimdi.” diyerek aldığı karardan mutlu olduğunu dile getirdi.

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Bella Hadid modelliği bıraktı 8
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Bella Hadid modelliği bıraktı 9
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Bella Hadid modelliği bıraktı 10
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Bella Hadid modelliği bıraktı 18
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