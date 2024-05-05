Bella Hadid modelliği bıraktı

Uzun zamandır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid herkesi şaşırtan bir karar alarak modelliği bıraktı.
Bella Hadid, modellikten vazgeçme nedenini şöyle açıkladı:
“10 sene modellik yaptıktan sonra, bu şeye o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim ki, uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi anladım”
Hadid, son on senede dünya çapında tanınan bir model haline gelmiş ve Chanel, Marc Jacobs, Givenchy gibi birçok ünlü tasarımcıya modellik yapmıştı.
Ayrıca yakın zamanda arkadaşları ve sevgilisi Adan Banuelos ile yeni bir sayfa açmak için Teksas'a taşınan model, yakın çevresi ile yaşadığı bu yeni dönemi "en iyi zaman" olarak tanımladı.
İlk kez sahte bir yüz takmak zorunda olmadığını söyleyen Hadid, “Kendimi iyi hissetmiyorsam kendime zaman ayırırım. Ve daha önce hiç bunu yapma veya söyleme fırsatım olmadı" dedi.
Hadid, “Artık biri beni fotoğraflarda görüp mutlu göründüğümü söylediğinde, gerçekten öyleyim. Daha iyi hissediyorum; Artık kötü günlerim eski güzel günlerimdi.” diyerek aldığı karardan mutlu olduğunu dile getirdi.