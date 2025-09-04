Bella Hadid öyle bir video paylaştı ki... Balcı Nusret Amca şöhret oldu

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı balcı Nusret Amca’yı paylaştı.

Hadid’in paylaşımı milyonlarca kişiye ulaşırken, 73 yaşındaki Nusret Sapsız bir anda dünya çapında tanındı.

Bella Hadid, 60 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabında, Kahramanmaraş’taki küçük dükkânında kendi ürettiği balları satan Nusret Sapsız’ın videosunu yayınladı.

Sosyal medyada “Balcı Nusret Amca” olarak bilinen Sapsız, bu paylaşımla birlikte küresel bir üne kavuştu.

Filistin asıllı olan Bella Hadid, 2023 yılında Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından da destek mesajları paylaşmış, New York’taki Türk Evi’ne yardım kutuları ulaştırmıştı.

Uzun yıllardır balcılıkla uğraşan Nusret Sapsız, daha önce basına yansıyan hikâyesinde yaşadığı duygusal anları gözyaşlarıyla anlatmıştı.

Ürettiği balın tahlile gönderilmesi sürecinde büyük kaygı yaşadığını dile getiren Sapsız, “Dostlarımın, ailemin yüzüne nasıl bakarım dedim. Aylarca uyuyamadım” sözleriyle, balının sahte çıkma ihtimalinin kendisini nasıl etkilediğini paylaşmıştı.

BELLA HADİD KİMDİR?

9 Ekim 1996 yılında dünyaya gelen Isabella Khair Hadid, Los Angeles'ta doğmuştur.

Ünlü model 1.75 boyunda ve 55 kg ağırlığındadır. Babası Filistinli olan model'in annesi ise Hollandalı'dır. Bir ablası Gigi Hadid ve erkek kardeşi vardır. Ayrıca üç tane de üvey kardeşe sahiptir.

'Müslüman olmaktan gurur duyduğunu' söyleyen Hadid, Trump'ın İsrail'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü tanıma kararına karşı 8 Aralık 2017'de Londra'da kız kardeşi Gigi Hadid ile birlikte protestolara katıldı.

Parsons Tasarım Okulunda Fotoğrafçılık okumaya başlayan güzel model, kariyeri için okulu bıraktı. Fakat daha sonra okula dönmeyi tekrar düşünüyor.