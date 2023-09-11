Bella Hadid robotla dudak dudağa. Çıplak pozuna yorum yağdı

Moda haftalarının en çok defileye çıkan mankenlerinden olan Bella Hadid'in uzun süredir ortalarda olmaması dikkat çekmişti. 26 yaşındaki ünlü modelin, Iyme hastalığı için tedavi gördüğü bu nedenle de mesleğine ara verdiği ortaya çıkmıştı.

ÇIPLAK POZU OLAY OLDU

Fotoğrafçı Carlijn Jacobs ve Danielle Emerson ile birlikte çalışan Bella Hadid'in çıplak pozu, dünya magazininin ilgi odağı oldu.

Başka bir karede robotla dudak dudağa görülen yıldızın, bu pozunda Beyonce'in robot konseptli fotoğraflarından ilham aldığı öne sürüldü.

Çağın ötesinde bir stil yakalayan Bella Hadid'e sağlık sorunları nedeniyle zayıfladığını yönünde yorumlar da geldi.