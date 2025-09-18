Bella Hadid zor günler geçiriyor! Hastalığı yeniden nüksetti... En savunmasız hallerini paylaştı

Podyumların aranan yüzlerinden Bella Hadid, yıllar önce yakalandığı Lyme hastalığı nedeniyle zaman zaman zorlu süreçler yaşarken, hastalığın son dönemde yeniden alevlenmesiyle günlük acılarla mücadele ettiğini belirtti. Daha önce de hastalığı nedeniyle modelliğe ara veren Hadid, bu kez de tedavi sürecine yoğunlaşmak için inzivaya çekildi.

EN DOĞAL VE SAVUNMASIZ HALLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya üzerinden hayranlarına seslenen Hadid, paylaşımlarına "Üzgünüm, her zaman kayıplara karışıyorum, sizi seviyorum çocuklar" notunu ekleyerek durumu hakkında bilgi verdi.

Şehirden uzak bir noktada tedavi gören ünlü model, gözyaşlarını döktüğü anlardan serum aldığı anlara kadar en doğal ve savunmasız hallerini takipçileriyle paylaştı. Bu samimi paylaşımları, Hadid'e sevenlerinden büyük destek mesajlarının gelmesine neden oldu.

15 YILLIK GÖRÜNMEZ ACI

Hayranlarının yoğun ilgi ve desteğiyle karşılaşan Bella Hadid, daha önceki bir paylaşımında hastalığa karşı duruşunu ve hayata bakış açısını şu sözlerle özetlemişti:

"Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar.

Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim."