İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürerken dünya çapındaki birçok ünlü isim tepkisini göstermeye devam ediyor.

Podyumların en çok aranan yüzlerinden Bella Hadid, estetik cerrah Dr. Julian De Silva’nın altın oran hesaplamalarıyla “dünyanın en güzel kadını” seçilmişti.

Bir süredir modellikten uzaklaşan güzel yıldız, Lyme hastalığı tedavisi gördüğünü açıklamış, kasaba hayatına geçerek mesleğini bırakmıştı.

Daha önce “10 yıl modellik yaptıktan sonra, uzun vadede bana geri dönüşü olmayan bir şeye çok fazla enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim” demişti.

Ünlü model, son paylaşımında yine Filistin'in simgesi kefiye desenli elbisesiyle poz vererek gündeme oturdu.

Hadid, geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali’nde de aynı tarz kefiye elbise giymişti.

BELLA HADİD KİMDİR?

Bella Hadid (tam adı Isabella Khairiah Hadid), 9 Ekim 1996 tarihinde ABD’nin Los Angeles şehrinde doğmuş Filistin asıllı Amerikalı süpermodel ve iş kadnıdır.

Babası Filistinli emlak milyarderi Mohamed Hadid, annesi ise Hollandalı eski model Yolanda Hadid’dir.

Ablası Gigi Hadid ve küçük kardeşi Anwar Hadid de dünyaca ünlü modeller arasındadır.Modellik kariyerine 16 yaşında başladı.

2014’te IMG Models ile sözleşme imzaladıktan sonra hızla yükseldi. Chanel, Dior, Versace, Givenchy, Fendi, Balmain gibi dev markaların yüzü oldu, Victoria’s Secret defilelerinde yürüdü.2016’da “Yılın Modeli” ödülünü aldı.

2022’de İngiliz estetik cerrah Dr. Julian De Silva’nın altın oran (phi) ölçümlerine göre yüzde 94,35 skorla “dünyanın bilimsel olarak en güzel kadını” seçildi (Amber Heard ve Beyoncé’yi geride bırakarak).

Filistin kökenini hiçbir zaman gizlemedi; aksine sosyal medyada ve kırmızı halıda kefiye desenli kıyafetlerle sık sık Filistin’e destek mesajı verdi. Bu tutumu nedeniyle bazı markalarla iş birliği yapmayı reddettiği biliniyor.

2023’ten itibaren yoğun Lyme hastalığı tedavisi nedeniyle modellik kariyerine ara verdi. Kaliforniya’da bir çiftlik evine taşındı, at biniciliği ve sakin bir kasaba hayatı benimsedi. 2024-2025 döneminde ise ara ara güçlü siyasi mesajlar içeren paylaşımlarla geri döndü.

Şu anda 61 milyondan fazla takipçisiyle Instagram’ın en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Aynı zamanda kendi parfüm ve iç çamaşırı markası Orebella’nın kurucusudur.

Filistin davasının en ünlü süpermodel savunucusu, altın oranla tescillenmiş güzelliği ve cesur duruşuyla dünyanın en çok konuşulan modellerinden biridir.

