Bella Hadid'in olay yaratan şeffaf elbisesi kara listeye alındı: Cannes'de sütyensiz giymişti...

Düzenleme: Kaynak: The Sun
Bella Hadid'in olay yaratan şeffaf elbisesi kara listeye alındı: Cannes'de sütyensiz giymişti...

Bella Hadid’in giydiği cesur kıyafetlerle sıklıkla gündem olmayı başaran dünyaca ünlü yıldızlardan biri. İmza attığı işlerle dünyaca ünlü bir hayran kitlesine sahip olan güzel yıldızın 2024 yılında Cannes’da giydiği transparan elbise, bu yıl yapılan düzenlemeyle birlikte kırmızı halı kurallarına aykırı kıyafet örneği olarak gösterildi.


Bella Hadid’in 2024 yılında Cannes Film Festivali’nde giydiği cesur kıyafet, geçen yılda sadelik ve şıklık yarışında çok koşulmuştu. Elbise bu yıl törene neyin giyilmemesi gerektiğine dair örnek olarak kullanıldı.

‘Nezaket adına’ hazırlanan yeni çıplaklık kuralları, festival başlamadan yalnızca birkaç gün önce yürürlüğe girdi.

The Sun’da yer alan habere göre, Bella’nın geçen yılki törende giydiği cesur ve ten rengi elbisesi, yeni yönergelerin ihlali olarak değerlendirilebilecek örneklerden biri olarak gösterildi. Bir kaynak şunları söyledi:

“Şoförlere, kırmızı halıda neyin uygun olup neyin olmadığını bilmeleri için bir bilgilendirme notu gönderildi. Bella’nın transparan elbisesi, yeni kıyafet kurallarına aykırı bir örnek olarak gösterildi.”

28 yaşındaki süper model, geçen yıl "The Apprentice" filminin galasında sütyensiz ve yarı transparan açık kahverengi bir elbise giymişti.

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