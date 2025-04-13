Bella Hadid'in son hali korkuttu! Görenler şaştı kaldı

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Bella Hadid'in son hali korkuttu! Görenler şaştı kaldı

Gözlerden uzak yaşayan Bella Hadid yıllardır Lyme hastalığı ile mücadele ediliyor. Şimdilerde oyunculuğa yönelen ünlü ismin bir deri bir kemik hali görenleri bir hayli korkuttu.

Podyumların tozunu attıran Bella Hadid şimdilerde oyunculukla ilgileniyor. Sette görüntülen ünlü ismin son hali hayranlarını endişelendirdi.

Yıllardır Lyme hastalığı ile savaş veren Bella Hadid, bir süre mesleğini bırakmış 2 yılın ardından podyumlara geri dönmüştü.

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SON HALİ ENDİŞE YARATTI

Bella Hadid, bu hafta Paris'te yaklaşan Ryan Murphy dizisi The Beauty için sahneler çekerken görüntülendi ve aşırı zayıf görüntüsüyle endişe yarattı.

28 yaşındaki süper model, kırmızı deri bir bralet ve ona uygun, vücuda tamamen oturan pantolonuyla kaburgalarını ve son derece ince belini sergileyince birçok kişiyi endişelendirdi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir kullanıcı “Bella’nın kilosu hakkında endişeliyim" derken bir diğeri ise “Çubuk gibi vücut standartlarının ve ultra düşük bel jeanlerin olduğu bir moda döngüsünden daha geçemem. Gerçekten geçemem" dedi.

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“Bu beden ölçüsü normalleştirilemez"

"İyileşiyormuş gibi görünüyordu ve sağlıklı görünüyordu. Kötü niyetli olmak istemiyorum ama o fotoğraflar endişe verici."

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