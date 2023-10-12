Bella Thorne yeni yaşını iddialı bir kıyafetle kutladı. 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı

Şarkıcı ve oyuncu Bella Thorne, 26. yaş gününü kutladığı paylaşımında yine iddialı bir seçimde bulundu.

Bella Thorne yeni yaşını iddialı bir kıyafetle kutladı. 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı

Cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atan ABD'li oyuncu Bella Thorne, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

ekran-goruntusu-2023-10-12-185828.png

''26 YAŞIMA GİRDİM..''

Son olarak yeni yaşını kutlayan Thorne yine ilginç bir seçimde bulundu. Fotoğrafın altına 25.2 milyon hayranı ve takipçisine hitaben "Okyanus, temiz hava ve bir kızın isteyebileceği tüm arkadaşlarla çevrili 26 yaşıma girdim. Kendimi çok şanslı hissediyorum." yazan güzel isim kıyafetiyle olay oldu.

ekran-goruntusu-2023-10-12-185849.png

Düşük belli bir etek ve belini göğsüne doğru saran kumaş şeritlerinden oluşan üstüyle dikkat çeken Bella Thorne, içine giydiği bikini ile dikkat çekti.

Neredeyse göğüsleri açılacak gibi görünen oyuncu bu konuda birçok yorum aldı.

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail kara harekatına mı hazırlanıyor? Gazze sınırında sıcak saatler Dünya
İsrail kara harekatına mı hazırlanıyor? Gazze sınırında sıcak saatler
Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor Spor
Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor
Malatya'da deprem halayı Gündem
Malatya'da deprem halayı
Christophe Galtier de parayı seçti. Ronaldo'ya rakip oldu Spor
Christophe Galtier de parayı seçti. Ronaldo'ya rakip oldu
Beşiktaş'taki büyük canavarı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Beşiktaş'taki büyük canavarı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Özgür Özel CHP kongrelerinde çıkan ‘değişimi’ işaret etti: Hevesleri kursaklarında kaldı Gündem
Özgür Özel CHP kongrelerinde çıkan ‘değişimi’ işaret etti: Hevesleri kursaklarında kaldı