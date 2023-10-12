Bella Thorne yeni yaşını iddialı bir kıyafetle kutladı. 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı

Cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atan ABD'li oyuncu Bella Thorne, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

''26 YAŞIMA GİRDİM..''

Son olarak yeni yaşını kutlayan Thorne yine ilginç bir seçimde bulundu. Fotoğrafın altına 25.2 milyon hayranı ve takipçisine hitaben "Okyanus, temiz hava ve bir kızın isteyebileceği tüm arkadaşlarla çevrili 26 yaşıma girdim. Kendimi çok şanslı hissediyorum." yazan güzel isim kıyafetiyle olay oldu.

Düşük belli bir etek ve belini göğsüne doğru saran kumaş şeritlerinden oluşan üstüyle dikkat çeken Bella Thorne, içine giydiği bikini ile dikkat çekti.

Neredeyse göğüsleri açılacak gibi görünen oyuncu bu konuda birçok yorum aldı.