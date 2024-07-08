Belli başlı deyimi ne anlama geliyor?

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Belli başlı deyimi ne anlama geliyor?

Belli başlı deyimi ne anlama gelir? Belli başlı deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Belli başlı deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Önemli, dikkate değer, başlıca gibi anlamları ifade eden bir deyimdir. Bir konunun veya bir şeyin önemli noktalarını belirten, öne çıkan özelliklerini vurgulayan bir ifadedir.

Örneğin, "belli başlı nedenlerden dolayı bu proje başarısız oldu" şeklinde kullanılabilir.

BELLİ BAŞLI DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eskiden başlık parası adı altında damat tarafından belli başlı şeyler istenirdi, kimisi ev araba ister kimisi altın yatırımı yaptırırdı."

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