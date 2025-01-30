Bellingham'ın yeni aşkı ortaya çıktı

İspanya’nın popüler televizyon programlarından ‘Zapeando’nun son bölümünde, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Jude Bellingham’ın aşk hayatına dair çarpıcı bir gelişme gündeme geldi. Ünlü spor gazetecisi Isabel Forner, futbolcunun yeni sevgilisiyle ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

İngiliz yıldızın, daha önce şarkıcı Aitana ile anıldığı ancak son günlerde yeni bir isimle görüntülendiği ortaya çıktı. Vanitatis’in haberine göre, Bellingham’ın yeni sevgilisi 27 yaşındaki Ashlyn Castro. Ünlü model ve influencer, geçmişte Hollywood yıldızı Michael B. Jordan ile anılmıştı.

İkili, geçtiğimiz çarşamba günü Real Madrid’in Salzburg’a karşı oynadığı maçta birlikte görüldü. Maçtan sonra birlikte yemek yiyen çiftin, Bellingham’ın annesiyle de vakit geçirdiği iddia edildi. Sosyal medyada birbirlerini takip eden çiftin ilişkisi hakkında şimdiden büyük bir merak oluşmuş durumda. Isabel Forner ise bu ilişkiye dair “Ne kadar güzel bir çift!” yorumunda bulunarak, programdaki diğer sunucuların da onayını aldı.