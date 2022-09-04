“Bembeyaz” adlı filme Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül birden

Balkanların önemli film festivallerinden olan ve bu yıl 26 Ağustos-4 Eylül arasında düzenlenen 30. Varna Uluslararası Film Festivali'ne, yönetmenliğini Necip Çağhan Özdemir'in yaptığı, başrollerinde Mert Fırat ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı “Bembeyaz” filmi de katıldı.

Festivalde, Necip Çağhan Özdemir ‘en iyi yönetmen’, Mert Fırat da ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü.