Ben, Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN kurduğu Cumhuriyet’in okullarında okudum.

1960’lı yılların ilk yarısında, henüz ‘Cumhuriyet’in bile ne demek olduğunu bilmeden devletin ilkokuluna başladım.

*

Cumhuriyet döneminin daha ilk yıllarından itibaren, o devlet okullarında öyle muhteşem öğretmenler, öyle muhteşem insanlar yetiştirdiler ki işte onların attığı temellerle bugüne kadar gelindi, geldik.

*

Her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen çok güzel insanlar yetiştirdi o cumhuriyet.

O yıllarda öğrencilerin de öğretmenlerin de kılık kıyafetleri öyle pek gösterişli değildi.

Ama kömür ütüsüyle ütülenmiş…

Kola ile kolalanmıştı.

Bugünkü gibi ‘Moda’ kandırmacası, ‘Marka’ bağımlılığı içinde gösteriş yoktu, sadelik vardı her birimizin giyim kuşamında.

Kimse kimseyle giyim kuşam yarışı yapmazdı, ancak o yıllarda hayaller yarışırdı daha güzel yarınlar için!

*

Evet, o yıllarda biz pazeninden, basmasına; yünlüsünden, kadifesine ne bulursak giyiyorduk üzerimize.

Hatta pek azımız iskarpin giyerdi ya, ‘Kara lastik’ giyenimiz çok fazlaydı.

Ben İstanbul’a gelene kadar hep kara lastik giydim.

Daha çok anamın ördüğü çorapları…

Kazakları…

Hırkaları giyiyordum.

Belki de anam ördüğü için çok da hoşuma giderdi.

*

O yıllarda her birimize bu ülke için ‘Kocaman adam’ olmamız gerektiği öğretilmişti.

‘Ne demekti kocaman adam olmak?’ onu çok yıllar sonra öğrendim ben!

*

“Önce vatan sonra ben” diyebilmenin derinliğini…

Kendi geleceğimizden önce, ülkenin yarınları için çok çalışmak zorunda olduğumuzu, yine o cumhuriyet dönemi öğretmenlerinden öğrendim ben.

Ve onlar o yıllarda hepimizin beyinlerine mıhladılar bütün bunları.

*

Elbette ailemden öğrendiğim çok şey vardı.

Babam eski Türkçeyi de yeni Türkçeyi de bilirdi.

Cumhuriyete…

Cumhuriyet’in ilkelerine…

Cumhuriyetin kurucusuna gönülden bağlıydı ve o günlerde bize öncelikle:

Ahlâklı olmayı…

Doğru olmayı…

Çalışkan olmayı…

Ve devletin malına asla zarar vermemeyi öğütlerdi hep.

Öncelikle güven duyulan biri olmamız gerektiğini hatırlatırdı.

Çünkü cumhuriyet, güvenle çok daha samimi taçlanıyordu çünkü.

*

Evet o yıllarda cep telefonlarımız yoktu, ama her birimizde gönülden gönle bir yol vardı ki o yolculukta gönüldaşlık ederdik birbirimizle.

Cumhuriyet; bilim, ilim ve fenin ışığında bizim yol göstericimizdi.

İnancımızı sahiplenmeyi de öğretenimizdi.

*

Ve bizim cumhuriyet, ‘Ne yapılacaksa, önce vatan için yapılmalı’ diye öğretti bize.

Belki de o nedenle öteden beri hep diyoruz ya:

“Söz konusu vatansa, gerisi teferruat.”

Sizce de bu, çok şey anlatmıyor mu?

*

Sahiden de o gündür bugündür hep aynı düşüncedeyim.

“Söz konusu vatansa, gerisi teferruat!”

*

Ve cumhuriyet; bu topraklarda yaşayanların dedelerinin…

Ninelerinin…

Amcalarının…

Dayılarının vs. insanımızın canlarıyla, kanlarıyla kuruldu.

Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal ATATÜRK, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etti.

*

Ve bu duygularla Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 102. yılı kutlu ve mutlu olmasını diliyor, bugün hayatta olmayan; başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize huzur ve selamet diliyorum.