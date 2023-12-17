Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 50. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 50. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü 19 Aralık Salı günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

0x0-1701767707814.jpg

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Son Haberler
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı Gündem
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı
Eski polis memurunu alacak verecek meselesindenkafasından vurarak öldürdü Gündem
Eski polis memurunu alacak verecek meselesindenkafasından vurarak öldürdü
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak Gündem
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı Yaşam
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı
Erzurum’da vatandaşlar doğada nadir görülen zıplayan örümceği görüntüledi Yaşam
Erzurum’da vatandaşlar doğada nadir görülen zıplayan örümceği görüntüledi
Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu Gündem
Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu
Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ateş Kuşları 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?