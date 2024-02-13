ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 57. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümü 13 Şubat Salı günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

"Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı dizi, Cezayir Türk adlı bir karakterin hikayesini anlatır. Cezayir Türk, güçlü ve köklü bir aileden gelir ve devlet için çalışan ağabeyinin sabotaj sonucu ölümüne tanık olur. Ağabeyinin intikamını almak için harekete geçen Cezayir, devletin bekası ve ailesinin güvenliği için kendisini öldü göstererek yeni bir hayata başlar.

Yurtdışında devam eden operasyonlarda yaralanması sonucu tanıştığı doktor Firuze ile aşk yaşayan Cezayir, onunla yeni bir aile kurar. Ancak deşifre olunca İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Bu dönüşte, emanet ettiği yeni ailesi ve yıllardır kendisini özleyen eski ailesi arasında karmaşık bir denge ortaya çıkar. Cezayir'in İstanbul'a dönüşü, hem yeni hayatını hem de bıraktığı eski hayatını değiştirecek olayların başlangıcını işaret eder.