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Ünlü oyuncu bu defa sesiyle hayranlarını büyüledi

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin güzel oyuncusu Pelin Akil, katıldığı bir programda sesiyle büyüledi. Sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda beğeni alırken, videonun altına birçok kullanıcı “Çoğu şarkıcıyım diyenden çok daha başarılı” şeklinde yorum yaptı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 18:16
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'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin güzel oyuncusu bu defa sesi ile hayranlarını büyüledi

Ünlü oyuncu bu defa sesiyle hayranlarını büyüledi
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Şimdilerde' Ben Bu Dünyaya Sığmazam' dizisinde Firuze rolü ile karşımıza çıkan ünlü oyuncu Pelin Akil oyunculuğunun yanı sıra sesiyle gündeme geldi.

 

Akil, TRT müzikte yayınlanan bir programa konuk oldu. Sevilen oyuncu, Whitney Houston'ın klasikleşmiş şarkıcı "I Will Always Love You" parçasını seslendirdi.

36 yaşındaki Akil’in sosyal medyada yayılan videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 

Kullanıcılar ünlü oyuncunun sesine binlerce yorum yaptı. Takipçilerden “Çoğu şarkıcıyım diyenden çok daha başarılı”, “Zor bir şarkı ve güzel söylemiş” şeklinde yorumlar geldi.

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