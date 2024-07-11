Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber deyimi ne anlama geliyor?

Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin gücünün olmadığı, anlamadığı, yapamadığı şeylerle ilgili ondan bir şey beklemek, istemek, soru sormak anlamında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Diğer bir anlamda ise konuşulan konu veya tartışılan mesele ile alakasız, konu dışı sözler sarf eden kişilere karşı kullanılmaktadır.

BEN DİYORUM HADIMIM O DİYOR ÇOLUK ÇOCUKTAN NE HABER DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Matematik sınavının ilkinden 20 almışım, bana diyor ki sınavda bana kopya ver; Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber..."