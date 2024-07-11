Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber deyimi ne anlama geliyor?

Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber deyimi ne anlama gelir? Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin gücünün olmadığı, anlamadığı, yapamadığı şeylerle ilgili ondan bir şey beklemek, istemek, soru sormak anlamında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Diğer bir anlamda ise konuşulan konu veya tartışılan mesele ile alakasız, konu dışı sözler sarf eden kişilere karşı kullanılmaktadır.

BEN DİYORUM HADIMIM O DİYOR ÇOLUK ÇOCUKTAN NE HABER DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Matematik sınavının ilkinden 20 almışım, bana diyor ki sınavda bana kopya ver; Ben diyorum hadımım o diyor çoluk çocuktan ne haber..."

Son Haberler
Yunan Sahil Güvenliği Türk balıkçılara saldırdı Gündem
Yunan Sahil Güvenliği Türk balıkçılara saldırdı
Meteoroloji’den Ankara için yeni uyarı! 5 ilçede oturanlar dikkat… Gündem
Meteoroloji’den Ankara için yeni uyarı! 5 ilçede oturanlar dikkat…
Erdoğan NATO zirvesinde açıkladı: 'Aksi takdirde savaş olur' Gündem
Erdoğan NATO zirvesinde açıkladı: 'Aksi takdirde savaş olur'
Adile Naşit’in kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı. Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı açıkladı Magazin
Adile Naşit’in kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı. Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı açıkladı
At yarışı yorumcusunun karısı ve 2 kızı tatar yayı ile vurularak öldürüldü Spor
At yarışı yorumcusunun karısı ve 2 kızı tatar yayı ile vurularak öldürüldü
Süper Lig'de fikstür çekildi. Derbi tarihleri belli oldu Spor
Süper Lig'de fikstür çekildi. Derbi tarihleri belli oldu
Engelli vatandaş AVM'de intihar etti Yaşam
Engelli vatandaş AVM'de intihar etti