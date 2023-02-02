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  • Erdoğan 'Ben ekonomistim' deyince Meral Akşener Erdoğan'ın videosuna yorum yaptı

Erdoğan 'Ben ekonomistim' deyince Meral Akşener Erdoğan'ın videosuna yorum yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ,"Faiz sebep, enflasyon neticedir" sözlerinin üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Netice” gerçekten ortada… Değil mi" diye sordu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 02:24
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Ben ekonomistim diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt

Erdoğan 'Ben ekonomistim' deyince Meral Akşener Erdoğan'ın videosuna yorum yaptı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında sorulara yanıt verdi

Erdoğan, düşük faiz mesajı vererek, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir." dedi.

“NETİCE” GERÇEKTEN ORTADA… DEĞİL Mİ?"

Erdoğan’ın ifadelerinin üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı etiketleyerek “Netice” gerçekten ortada… Değil mi" diye sordu.

ÖZLALE: ATMA ZİYAAAAA!

Akşener’in paylaşımını alıntılayan Özlale de, "Mart 2021 Politika faizi: 19, Enflasyon: 16 Aralık 2023 Politika faizi: 9, Enflasyon: 64 Alanı da ekonomiymiş. Atma Ziyaaaaa!" ifadelerini kullandı.

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Haricten Gazel
2.02.2023 04:10
Senin ekonomi dersi hocani bir bulsam.......  
 
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