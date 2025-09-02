Ben eylül… tanışalım sizinle!

Ben eylül…

İkinci baharın bu ikinci gününde “Bana hoş geldiniz.”

Siz bana geldiğinizde, en çok da okulların açılacağı aklınıza geliyordur.

Çocuklarınızın ileride ekmek kapılarına bir adım daha yaklaşıyor oluşları bir de…

O nedenle ya, hayallerinizin, benimle beraber canlı tutuluyor olduğunu bilmek var ya, inanın bana, beni çok mutlu ediyor.

Ben zaten siz mutlu olduğunuzda mutlu oluyorum.

“Ben eylül… bir yanım mutluluktur benim”

*

Sakın bana “Sen bize masraf çıkarıyorsun!” demeyin!

Biliyorum diyeceksiniz.

Haksız da sayılmazsınız!

Ve yine de “Sen bizi içinden çıkılmaz hallere sokuyorsun!” diyerek, belki de en çok da beni görmek istemeyecekmişsiniz gibi geliyor.

İnanın bana, benden yana sizin hayatınızı pahalılaştıran hiçbir şey yapmıyorum ben.

Bu benim suçum değil.

Suç kimin siz biliyorsunuz onu!

*

Hem ben, öyle bir şey yapar mıyım?

Benim derdim, siz bunaldığınızda sizi serinletmek…

Yorulduğunuzda dinlendirmek…

Susuz kaldığınızda yağmur bulutlarıyla toprağın çatlamasını önlemek.

Hem ben ne isteyebilirim ki sizin mutluluğunuzun dışında…

Ben eylül… sahi söylüyorum, bir yanım huzurdur benim!

*

Hem bende, sizin çok iyi bildiğiniz başka bir şey de var.

Sanmayın ki ben onu sizinle paylaşmayacağım.

Paylaşacağım elbet.

Bende aşk var, aşk!

Sevmek var…

İnsanı…

Doğayı…

Kuşu böceği…

Ben eylül… unuttunuz mu, bir yanım aşktır benim!

*

Hani bazen üzüntülüyümdür de ben, biliyor musunuz?

Belki de o yüzden olsa gerek, benden önceki aylar, ağaçlara daha bir yakın davranırlarken, bana emanet edilenlere ben iyi bakamıyorum!

Onların yapraklarının dökülmesine engel olamıyorum.

Bilin ki her biri dalından kopup da toprağın yüzeyine serpilirken, benim canımı acıtıyor

Ben eylül… can yanım hüzündür benim!

*

“Senin canın var mı?” diyeceksiniz ya, söyleyeyim:

Hiç olmaz mı?

Benim canım; ne haziranın…

Ne temmuzun…

Ne ağustosun taşıdığı cana benzer.

Benim canım melankolidir…

Bir tarafta mutluluğu yaşarken, hep hüzün vardır diğer yanımda benim.

“Ben eylül… bir yanım hüzündür benim”.

*

Mart öyle mi?

Ya nisan?

Mayıs derseniz hepsi de doğanın doğum evrelerini çağrıştırıyor değil mi?

Haziran, mayıstan aldığını olgunlaştırmak için temmuza…

Temmuzdan ağustosa devrederken, hissediyorum ne kadar mutludurlar…

Bilmiyorlar ki onların bana gönderdikleri, bende son demlerini yaşayacaklar.

Velhasıl ben eylül… bir yanım ayrılıktır benim!

*

Ne yapabilirim ki ben de böyleyim işte…

Ama bütün bunların yanında ençok da bende aşk var biliyor musunuz?

Herkesin arayıp da bulamadığı aşk.

Ve o nedenle ben, şiirlerin…

Şarkıların…

Yazıların konusu oluyorum.

Ben eylül… şiirlerde romanlarda varım ben.

*

Ben her yılın, ikinci baharının ilk ayıyım...

Hatırlatırım sonsuz düşlerim var benim.

Ve ben, bütün renklerin tonlarını taşırım.

Ve her şeye rağmen… ‘Ayrıcalıktır’ benim adım