Cumhuriyet Halk Partisi bugün tarihi bir kırılma aşamasında.

Dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün saat 10.00’da Ankara Adalet Sarayı’nda.

“Adalet” yürüyüşü yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında karar çıkacak mı, çıkmayacak mı?



Mahkeme’nin vereceği karar, CHP’nin de Türk siyasetinin de geleceğini o anda değiştirir.

Davacılar bugüne kadar vermedikleri bir dilekçe ile 21 Eylül’de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay’ın da iptalini isterlerse şu 3 kurultay mahkemenin kararına kalır:

4–5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay.

6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay.

21 Eylül 2025’te yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay.

Mahkeme üçünü de “tedbir” kararı ile iptal edebilir.

22. Olağanüstü Kurultay için başvuru olmazsa mahkeme “Mutlak Butlan” kararı verirse 38. Kurultay “yok hükmünde” sayılacak ve 21. Olağanüstü Kurultay da buna bağlı olduğu için iptal olacak.

Mahkeme kararı hem CHP’ye hem de Kılıçdaroğlu’na tebliğ edilecek.

40 yıldır tanıdığım Kılıçdaroğlu’nun o an şunu söyleyeceğini tahmin ediyorum:

“Ben Kemal geliyorum, ama polisle gelmem.”

CHP lideri Özgür Özel, Mutlak Butlan kararı çıkarsa geleceğini 21 Eylül’de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultaya bağladı.

Özel diyor ki;

• “Ben görevimi delegelerin iradesiyle aldım, yargıyla bırakmam. 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultay sonucu 6 gün sonra giderler, bekleyin ve görün.”

Peki, dava sonucu Mutlak Butlan çıkarsa ne olacak?

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin geleceği için mutlaka bir araya gelmeli. Gelmezlerse kriz büyür.

Eğer gelmezler ve aralarında yargı kararının uygulanmasında anlaşamazlarsa kriz çok büyür.

6 gün de olsa Özel, CHP anahtarını Kılıçdaroğlu’na verecek, genel merkezi boşaltacak mı?

Özel ve MYK 22. Olağanüstü Kurultaya kadar yargı kararını direnerek genel merkezi boşaltmayacaklar mı?

CHP Genel Merkezi’nin kapısı Kılıçdaroğlu’na polissiz açılır mı?

“Ben Kemal geldim. Genel Başkan benim, boşaltın Genel Merkezi” derse…

• Özgür Özel “21 Eylül’deki 22. Olağanüstü Kurultayı bekle” derse…

Kılıçdaroğlu, “Genel Başkan benim, sen değilsin; sen bekle” derse…

Bu durumda CHP’nin kaderi 21 Eylül’e mi kalır?

Mutlak butlan davasını kazanan CHP’liler; 22. Olağanüstü Kurultayın iptali için hemen Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurur mu?

Bence hemen başvururlar.

• Özgür Özel yönetimine muhalif CHP’lilerin iddiaları şöyle:

“Tüzüğün 48/3. maddesi uyarınca öngörülen 15 günlük imza toplama süresi beklenmeden karar alındı. Bu sürenin belirlenmesindeki amaç, imza veren delegelere düşünme ve imzalarını geri çekme hakkı tanımaktır.

Bu madde, imzaların on beşinci günün bitiminden sonra çekilemeyeceğini düzenlemiştir.

Süre dolmadan alınan karar, baştan itibaren sakat olmuştur ve iptali gerekir.

İmza süresi tamamlanmadan yapılan başvuru ve kabul edilen olağanüstü kurultay çağrısı, tüzüğün emredici hükümlerini yok saymaktır. Hukuken böyle bir çağrının geçerliliği bulunmamaktadır.”

Değerli okurlarım,

CHP’nin Kasım ya da Aralık’ta yapılacak 39. Olağan Kurultay takvimi sürüyor.

İl ve ilçe genel kurullarının devamına YSK karar verince hukuki engel kalmadı.

CHP yönetimindeki hukukçular şu gerekçeleri öne sürüyorlar:

Delege iradesi; Delege isterse olağanüstü kurultayı genel başkan durduramaz.

YSK’nin ve İstanbul kayyumuna ilişkin mahkemelerin verdiği kararlar net.

Mahkeme kararlarının etkisiz / kısıtlı olması

• Özgür Özel’in yorumu ise şöyle:

“15 Eylül’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa bile kayyumun kurultayı durdurma yetkisi yok.”

• Genel Merkeze karşı olan hukukçuların yaptıkları açıklamaları da şöyle derledim:

“Tüzüğün 43/6. maddesi açıktır. Olağan kurultay süreci başladıktan sonra olağanüstü kurultay kararı alabilme yetkisi yalnızca MYK’ya aittir.

Genel Başkan’ın delegelerden toplanan imzalara dayanarak böyle bir karar alması, açık bir yetkisizlik halidir.

İlaveten, olağanüstü kurultay kararı alındıktan sonra imza toplama süreci bitmemiş ve toplanmaya devam edilmiştir.

Genel Başkanın olağanüstü kararı sonrası verilen delege imzalar hükümsüzdür.

08 Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada haklarında tedbir kararı bulunan yetkisiz delegelerin olağanüstü kurultay için imza vermeleri yok hükmündedir.

Yargı 38. Olağan Kurultay için “tedbirli mutlak butlan” kararı verirse seçilen Genel Başkan da yönetimi de 21. Olağanüstü kurultayı da hukuken yok hükmündedir.

Bu hukuki gerçeklerle 21 Eylül 2025’te yapılmak istenen 22. Olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi hukuken mümkün değildir.”

102 yıllık CHP bugün işte tam da bu durumda.

Değerli okurlarım,

Gerçekleri öğrenmek istiyorsanız:

“PROJE” ile “YALANLAR GERÇEKLER Ekrem İmamoğlu” kitaplarımı okumanızı öneriyorum.

Adınıza imzalı göndermem için şu linkten edinebilirsiniz:

https://algolamedya.com/