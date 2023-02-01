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Kim yaptı bu videoyu: Kılıçdaroğlu hepsine telefon açıyor seyreden gülmekten yıkılıyor

Kılıçdaroğlu'na yapılan "Ben Kemal geliyorum" montajını seyredenler gülmekten kendini alamıyor. Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'ndaki siyasilere tek tek telefon ettiği montaj binlerce beğeni aldı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:00
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'Ben Kemal geliyorum' videosu herkesi güldürdü

Kim yaptı bu videoyu: Kılıçdaroğlu hepsine telefon açıyor seyreden gülmekten yıkılıyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nı, “Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; Ben Kemal geliyorum." diyerek noktaladı.

CÜNEYT ARKIN'IN UNUTULMAZ REPLİĞİ
Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, usta sanatçı Cüneyt Artkın’ın başrolünde yer aldığı “Hınç” filmini hatırlattı. Filmde, kader kurbanı bir polis memuru mücadelesi sırasında rakiplerini saf dışı bırakmadan önce onlara telefon ediyor ve “Ben Kemal geliyorum” repliğini kullanıyor.



SİYASİLERE TELEFON AÇIYOR
Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından sosyal medya yıkıldı. Yapılan bir montajda Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’ndaki siyasilere telefon açıyor ve “Ben Kemal geliyorum” diyor.

Arkın’ın filminde kullandığı repliğin yer aldığı montaj sosyal medyada binlerce beğeni alırken “Hınç” filmi yeniden popüler hale geldi.
 

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Uzay Fenercioğlu
1.02.2023 15:21
Bu memlekette Kemaller bitmez. Her Vahdettin'e mutlaka bir Kemal gelir.  
 
Gurbetçi
1.02.2023 15:15
😂👍  
 
Beton
1.02.2023 15:14
Mükemmel ya  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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