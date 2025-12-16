Dizinin kulislerinde dolaşan dedikodular, sadık izleyicileri derinden etkiledi: "Ben Leman final mi yapıyor?" sorusu, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda sıkça konuşulur oldu. Başrollerini Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizi, reytinglerde yükselişe geçemedi.

Diziye yeni oyuncuların katılmasına rağmen istenen sonuç elde edilemedi.

Şimdi gözler, dizinin 12. bölümünün reytinglerine çevrildi. Eğer pazar sabahı yayınlanacak olan bölüm, beklenen performansı gösteremezse, Urla'da çekilen dizi 13. bölümde ekranlara veda edecek.