Dijital platformlarda 27 Ekim-2 Kasım haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Physical: Asia’, Türk yarışmacıların da yer aldığı yeni sezonuyla liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, Netflix’in orijinal yapımı ‘A House of Dynamite’ ikinci haftasında iki basamak birden yükselerek zirvenin sahibi oldu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde sıralama değişmedi. Kanal D’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran yapımı ‘Eşref Rüya’, en çok izlenen dizi olmayı sürdürdü. Film kategorisinde ise platformun Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı orijinal yapımı ‘Dehşet Bey’, ikinci haftasında da liderliğini korudu.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Selin Şekerci, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez ve Gökçe Eyüboğlu’nun olduğu ‘Ben Leman’, üst üste üçüncü kez liderlik koltuğunda yer aldı. Film kategorisinde ise önümüzdeki ay ikinci filmi vizyona girecek olan ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’, artış trendini sürdürerek zirveye yerleşti.

Malatya’da ahşaptan dijitale bir yolculuk

Malatya Kitap Fuarı için hafta sonu Malatya’daydım. Fuar kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezisine katılanlardan birisi de bendim. Malatya’ya ikinci gelişimdi. İlk gittiğimde Avrupa ve Asya’nın en büyüğü olan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni gezememiştim ama bu kez görme fırsatı buldum.

Fotoğraf makinesi yöneticisi İrfan Tunay, müzeyle ilgili bilgiler verdi. Müze, 2017 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş. 30 yılda toparlanan bir koleksiyon var. 1876’dan günümüze kadar 2 binden fazla fotoğraf makinesi yer alıyor. Ayrıca, 3 bini aşkın da aksesuar mevcut. Müzede en fazla ilgiyi casus ve dedektif makinelerin bulunduğu bölüm çekiyor. Altın varaklı, savaşlarda kullanıldığı tahmin edilen casus makine gibi çok sayıda cihazın sergilendiği mekânda körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makineleri de bulunuyor.

Müzenin içerisinde aynı makineyi bir daha görme şansınız yok. Çünkü farklı ülkelerden farklı modeller sergileniyor. Müze, Malatya’ya kültürel bakımdan değer sağlayan bir yer olarak dikkat çekiyor. Şehri ziyaret edenler, Sanat Sokağı’nda bulunan müzeyi mutlaka görmeliler.

Koray Avcı’dan yüreklere dokunan şarkı

Koray Avcı, yeni şarkısı ‘Çivi Çiviyi Söker’i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Zeynep Akın’a ait şarkının düzenlemesini Burak Acar yapmış. Şarkıya Kaan Yorulmaz’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Eserin klibinde en büyük sürpriz ise, oyuncu Gamze Topuz’un rol alması olmuş. Eser, duygusal derinliği, yalın anlatımı ve Koray Avcı’nın içten vokaliyle dinleyeni ilk anda içine çekiyor.

Kırgınlıklara, vedalara ve yeniden ayağa kalkışlara dokunan şarkı, gerçek bir duygusal yüzleşme sunuyor.