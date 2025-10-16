NOW TV’nin yeni dizisi ‘Ben Onun Annesiyim’in yayın tarihi belli oldu. Dizi, ilk bölümüyle 24 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerini Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un paylaştığı Med Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor. Senaryosunu Özge Aras’ın kaleme aldığı dizi, kızını geri alabilmek için yalanlarla örülü tehlikeli bir oyuna dâhil olan Ayşe’nin özgürlüğe kavuştuğunda kendini ihanet ve intikam dolu bir girdabın içinde bulmasını anlatıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’u sevenleri özledi.

2020 yılında Kore televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından ‘Lie After Lie’ dizisinin yerli uyarlaması olan ‘Ben Onun Annesiyim’, reytinglerde ne yapar? ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Taşacak Bu Deniz’, ‘Aşk ve Gözyaşı’, ‘MasterChef Türkiye’ ve bir de bunlara gündüz kuşağı programları eklenince, işi hakikaten kolay değil. Sürpriz yapabilir mi? Her an her şey olabilir. İzleyici, yeni yüzleri görmeyi, yeni hikâyelerde kaybolmayı sever. Reytingi bol, yolu açık olsun.

Engin Gül’den yüreklere dokunan albüm

Müziğe çocuk yaşlarda adım atan ve 37 yıllık sahne deneyimine sahip Engin Gül, kariyerinin birikimini ‘Ben Geldim’ adlı ilk albümünde topladı. Ses sanatçısı, besteci ve piyanist kimliğiyle tanınan sanatçı, dinleyicilerini hem duygusal hem de toplumsal bir yolculuğa çıkarıyor.

9 eserden oluşan ve Bahar Plak etiketiyle yayınlanan albümde ‘30 Dakika’, ‘Şakşakçı’, ‘Çan Çiçeği’, ‘Yeşilçam’, ‘Diyen O’, ‘Kıbrıs’, ‘Engel Tanımaz Engelli’, ‘Balaca’ ve ‘Kandıramıyorum’ şarkıları yer alıyor. Tüm şarkıların sözleri ve müzikleri Engin Gül’e ait olan albümün müzik direktörlüğünü Suat Aydoğan yapmış.

Engin Gül’ün ‘Ben Geldim’ albümü, yılların emeğini, duygusunu ve sahne birikimini yansıtan samimi bir selam niteliği taşıyor.

Ağaçlar Gibi Konuşmak Sergisi açıldı

Neş’e Erdok, Hüsnü Koldaş, Kemal İskender, Nedret Sekban, Resul Aytemür ve Ahmet Umur Deniz’in eserlerini bir araya getiren Ağaçlar Gibi Konuşmak Sergisi, Brieflyart Galeri’de açıldı.

Sergide eseri yer alan sanatçıların katıldığı özel bir davetle kapılarını açan sergi, şair Rainer Maria Rilke’nin ‘Ağaçların arasında yalnız hissetmez insan; onlar hep birlikte ayakta durur’ dizelerinden ilham alıyor. Bir arada olmanın hem yükünü hem de ferahlığını sanat aracılığıyla gösteren Ağaçlar Gibi Konuşmak Sergisi, kuşaklararası sessiz diyalogları görünür kılıyor. Küratörlüğünü sanat tarihçi Aslı Bora’nın üstlendiği sergi, izleyiciyi de bu sessiz diyaloglara tanıklık etmeye davet ediyor.

Sergi, 16 Kasım’a kadar Beyoğlu Gümüşsuyu’nda yer alan Brieflyart’ta ziyaret edilebilecek.