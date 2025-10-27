NOW TV’nin yeni dizisi ‘Ben Onun Annesiyim’, ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Caner Cindoruk, Funda Eryiğit ve Zerrin Tekindor’un olduğu dizi, Total’de aldığı 2.35 reytingle 14., AB’de aldığı 1.75 reytingle yine 14. ve ABC1’de aldığı 1.97 reytingle 16. sırada yer aldı. 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, gelecek için umut vermedi.

Bu kadar kötü reyting almasının elbette nedenleri var. Birincisi, yayın günü yanlıştı. Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı, MasterChef Türkiye ile bunlara gündüz kuşağı programları da eklenince, kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı bir güne konulması hataydı. İkincisi, yeteri kadar tanıtımı yapılmadı. Oysaki, fragmanları günler öncesinden yayınlandı. Diziyle ilgili detaylar paylaşıldı ancak bir Halef dizisi kadar hatta onun yarısı kadar ilgi gösterilmedi. Haliyle böyle bir reyting almasına şaşırmadım.

Peki, ne yapılmalı? Acilen, yayın günü yeniden gözden geçirilip 2. bölümden sonra yeni gününde izleyiciyle buluşması sağlanmalı. Yoksa, başka bir yol aramak beyhude.

Ceylan’dan ‘Ne Yapardım Bilmem’

Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların sevgilisi olan Ceylan, bu kez Gökçe’nin yıllar önce okuduğu ‘Ne Yapardım Bilmem’i cover yapmış.

Sözleri Gökçe ve Esin İris’e, müziği Gökçe’ye ait şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış. Esere Mustafa Özen’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Ceylan Müzik etiketiyle yayınlanan şarkıda sanatçı, aşkın yokluğunu, özlemi ve içsel hesaplaşmayı yalın sözlerle müziğe taşıyor. Şarkı, aşkın gölgesinde kalan bir insanın içsel kırılmalarını ve yokluğun getirdiği çaresizliği anlatıyor.

Arabesk, halk müziği ve popun izlerini taşıyan eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ceylan, bu yeni çalışmasında yine müziğe olan bağlılığını ve sahici tavrını ortaya koyuyor.

Arabeks yeni sezonuyla iddialı geliyor

Hırslı ama başarısız, duruma göre yasaların da dışına çıkabilen icra avukatı Filiz rolüyle setlere dönen Beste Bereket Önal, Cihan Durmaz, İbrahim Katırcı ve Vahdet Çakar’la Arabesk’in ikinci sezonu için kamera karşına geçiyor.

Arabeks isimli YouTube dizisinde, her bölüm bir yere icraya giderek farklı bir maceraya sürüklenen birbirinden farklı 4 karakterin yaşadıkları anlatılıyor. Yönetmenliğini Şerif Toklucu’nun yaptığı, senaryosunu Mete Temel’in yazdığı, Ahmet Emin Ergül ve İbrahim Yörük imzalı dizinin her bölümünde ünlü isimler konuk oyuncu oluyor.

2025’te 4 bölümlük ilk sezonu izleyiciden tam not alan dizinin 8 bölümlük ikinci sezon için geri sayım başladı. Dizinin bir dijital platformda yayınlanması için görüşmeler devam ediyor.