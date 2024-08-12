Ben Stokes'un sakatlığı İngiltere'yi yıktı

İngiltere kaptanı Ben Stokes, The Hundred'da Northern Superchargers formasıyla oynarken geçirdiği sakatlığın ardından sahayı terk etmek zorunda kaldı .

Stokes, Pazar gecesi Old Trafford'da Manchester Originals'a karşı 153 sayılık galibiyet hedefini kovalayan Superchargers'ın kale arasından koşarken sayı yaptı.

33 yaşındaki oyuncu, dört topta sadece iki sayı yapmışken, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine takım arkadaşı Harry Brook oyuna dahil oldu.

Stokes, vuruş yapmayan oyuncunun tarafından hızlı bir tek vuruş yaparken sol hamstringini kavramış gibi görünüyordu.

Superchargers personelinden iki kişinin yardımıyla yavaşça sahayı terk etmeden önce sinirle sağ uyluğuna yumruk attığı görüldü.

Stokes, karşılaşmanın son anlarını yedek kulübesinden takip etti.

İngiltere kaptanı maçın bitmesinden rakip takımla el sıkışırken koltuk değneklerini kullandı.

İngiltere'nin Sri Lanka'ya karşı 21 Ağustos'ta oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşanan sakatlık, İngilizleri şoka uğrattı.