Kamuoyunda geniş yankı uyandıran “Ben Yeşil’im” iddiasıyla ilgili haberin ardından, yargı süreci başladı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün yazdığı ve faili meçhul cinayetlerle anılan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ismini yeniden gündeme taşıyan haber, savcılığın radarına girdi.

TGRT Haber'de konuşan AKP'li Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, haberle ilgili re’sen soruşturma başlattığını duyurdu. Tayyar, Saygı Öztürk’ün ifadesinin Ankara’dan talimat yoluyla alındığını, Öztürk’ü aradığı tespit edilen şüphelinin cezaevinde ifade verdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, aramaya ilişkin teknik detaylara yer verdi. Açıklamaya göre, ilgili gazetenin santral numarası 9 Aralık 2025 tarihinde üç kez arandı. Hattın bir açık cezaevinden kullanıldığı belirlendi. Aramayı yapan kişinin C. A. isimli hükümlü olduğu ve adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, söz konusu kişinin ifadesine ulaştığını belirterek dikkat çeken şu ayrıntıları paylaştı:

"Gazeteci Saygı Öztürk’ü arayarak 'Ben Yeşil'im diyen kişinin 'sahte Yeşil' olduğu ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemişler. Bula bula yarı açık cezaevindeki yaşlı bir meczubu buluyorlar. Bu işlerde hep bir meczup bulunur. İfadesini öğrenince 'Bu tam bir meczupmuş' dedim. Bu işin gazetecilik açısından da çıkarılacak dersleri var. Şahıs ifadesinde 'Benim gözlerimi bağladılar. Beni bir yere götürdüler. Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk beni sorguladılar' demiş."