Bir ülkede güven ve istikrar bozulmuşsa…

Kişiler arasında samimiyet zayıflamışsa…

İnsanı yaşatan her türlü değerlere karşı duyarsız kalınıyorsa…

Bazı değerler görmezden geliniyorsa…

Var olan değerlerine de sahip çıkılamıyorsa, o ülkeye ne kadar itibar olur varın siz düşünün!

*

Hele bir de oralarda şiddet ve kavga olabildiğine her geçen yıl artarak büyüyorsa…

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri -niyeyse- bir türlü durdurulamıyorsa…

Bir de cezalar caydırıcı olmayıp, yapanın yanına kâr kalıyorsa…

İşte o zaman dünyanın en güzel şehirlerini içinizde barındıran ülke olun, kimin umurunda?

*

Şimdi internette bir haber okudum ve kendime dert ettim.

Dert ettim çünkü bünyesinde:

İstanbul’u olan…

Antalya’sı,

Bodrum’u…

Konya, Mevlana’sı…

Urfa, Balıklı gölü…

Trabzon, Sümela manastırı…

İzmir, Meryem Ana’sı, Efes Harabeleri…

Mardin evleri…

Vs., vs.

Daha yüzlerce alt alta yazılacak kadar dünya mirasını bünyesinde bulunduran görülmeye değer yerler varken, benim ülkem BBC Travel tarafından ‘2026 yılında görülmesi ve kaçırılmaması gereken yerler’ arasına alınmamış.

Niye acaba?

Bu haksızlık!

*

Sözcü’nün, 14 Aralık2025 tarihli internet sayfasındaki gözüme ilişen haberde aynen şöyle diyor.

“BBC Travel, 2026 yılı için dünyanın dört bir yanından ‘Kaçırılmaması gereken’ seyahat rotalarını seçti. Gökdelenlerden ibaret Abu Dabi ilk sırayı alırken, Türkiye bu yıl da listeye giremedi.”

Söyler misiniz bu mudur?

*

Oysa aynı BBC Travel, 2023 yılında turizm açısından dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri listesini açıkladığında Türkiye’den, İstanbul ve Antalya yer alırken, 2023 yılının ilk beş şöyle sıralanıyor.

İstanbul Londra Dubai Antalya Paris

*

BBC Travel, 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde iki şehri ile giren Türkiye’ye o günden bugüne ne oldu da 2026 yılı için dünyanın dört bir yanından ‘Kaçırılmaması gereken’ seyahat rotalarına İstanbul ve Antalya dahil edilmedi.

Yani, Türkiye dahil edilmedi?

Ne oldu acaba!

*

Ne yalan söyleyeyim bu benim canımı acıttı.

Kaldı ki 2023 Türkiye’si ile 2026 Türkiye’si arasında çok büyük bir fark olduğunu da sanmıyorum.

Ancak BBC Travel’in bu çalışması, 2026 yılı için Türkiye’ye yer vermemesi, bence kafa karıştırdı.

Evet son yıllarda yaşanan asayiş, güvenlik, kadın cinayetleri…

Siyasetin istikrarsızlığı…

Ülkeyi yönetenlerin vatandaşıyla barışık olmayışı, tutuklamaların devam etmesinin 2026’ya da sarkacağı düşüncesi olabilir mi acaba?

Belki saçma ama doğrusu aklıma gelmiyor da değil hani!

*

Yoksa BBC Travel, 2026 Türkiye’sinde bir şeyler olabileceği ihtimalini düşünmüş olmalı ki 2023 yılında ilk sıraya koyduğu Türkiye’yi, 2026’da es geçti.

Bu sizce de düşündürücü değil mi?

Yoksa BBC penceresinden Türkiye için şimdiden 2026 yılı çok mu karışık görülüyor ‘Kaçırılmaması gereken, görülmesi gereken’ yerler olduğu halde, BBC Travel Türkiye’yi koymamış!

Sahiden düşündürücü!

*

Oysa bizim turizm alt yapımız -oralara gittiğim için biliyorum- birçok Avrupa ülkesinin turizm altyapısından çok daha kalite olduğunu söyleyebilirim.

*

Sahi niye böyle olmuş olabilir?

Turizm Bakanı, TÜRSAB belki bir bilgi verir herhalde!