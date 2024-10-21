Benchmark Partners yeni fon için kolları sıvadı

Benchmark, son fonunu duyururken, ortaklarına 170 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturduğunu açıkladı. Bu fon, sadece mevcut ve eski ortaklarından oluşacak. Fon, Benchmark Partners Founders’ Fund I olarak adlandırılıyor ve şirketin yatırım stratejisinin bir parçası olarak geliştirildi.

Silikon Vadisi'nin en başarılı yatırımcılarından biri olan Benchmark, geçmişte eBay, Twitter ve Uber gibi şirketlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekti. Ortakları, kendi paralarıyla bu yeni fona katılarak yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Bu durum, endüstride nadir bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Benchmark, geleneksel risk sermayesi firmalarının aksine, eşit ortaklık yapısına sahip. Her ortak, yönetim ücretleri ve kârda eşit paya sahiptir. Bu benzersiz yapı, şirketin, fonları oluştururken yatırımcılarına daha fazla şeffaflık ve güven sunmasına olanak tanıyor.