Benden bu kadar Daha ne diyeyim ki

Yok, yok! Sanırım bundan böyle, aklı başında…

Millete umut veren…

Milletinin yüzünü güldüren…

Sokaklarda insanı tebessüm ettiren iktidardan birileri çıkmayacak azizim, çıkmayacak!

*

Millet sonunda, “Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?” deme noktasına getirildi.

Hatta o eşik çoktan aşılmış durumda bile.

*

Dünyadan bihaber diye görülen sokakta yüzü gülmeyen birine “Niye yüzün gülmüyor?” diye hele bir sorulsa diyorum.

Sokağın o umutsuz yüzü, hepimize memleketin ekonomik durumunu…

Siyasi ve sosyal yapısını…

Çarşı-pazarı anlatsın, çözüm önerilerini sunsun bize diyorum.

Konuşulanlar arasında okuması yazması olmayanlar olsa bile insanlar neyin nasıl olması gerektiğini yaşayarak öğreniyorlar.

*

İktidar keşke şöyle bir sokaktakilerle…

Çarşı-pazardakilerle konuşmak, onlarla sohbet etmek, memleketin içler acısı halini kendi kulaklarıyla duymaları için sokağa, çarşı-pazara bir çıksalar, diyorum hani!

Çıksalar da hayatın merkezi ne durumdaymış, iktidara bir anlatsalar.

Tabi gerçeği anlatabilirlerse!

*

Görsünler bakalım o sokağın dili neler anlatıyormuş hayatın gerçeği ile ilgili.

İktidar mı doğru söylüyor, sokak mı bir kıyaslasınlar istiyorum.

*

Adalet Bakanı, adaletin nasıl olduğunu…

İçişleri, asayişin…

Hazine ve Maliye, parayı yönetmenin…

Tarım ve Orman, köyün ve köylünün…

Çevre ve Şehircilik, şehirciliğin imarının…

Gençlik ve Spor Bakanı, gençliğin ve sporun içeriğini bir de onlardan dinleseler.

Ülkenin gelişimi…

Adaleti…

Ekonomisi…

Hazine ve maliyesi…

Tarlası, tapçası, ormanıyla ilgili, öyle anlamlı öneriler…

Öyle güzel fikirler ortaya çıkar ki akıl alır gibi değil!

*

Böyle bir uygulama yapıldı biliyor musunuz?

Sokağı dinleyen yani!..

*

Benim yaşadığım ilçe olan, Avcılar’ın Kurucu İlçe Belediye Başkanı Merhum Efsane Başkan Tahsin Salihoğlu, (1992-1999) belediye başkanlığı döneminde -kendisinin ifadesiyle- pek de proje hazırlama çabasına girmediğini…

Avcılar’a dair yapılması gereken ne tür proje varsa, Avcılar’ın neye ihtiyacı varsa, hepsini de Avcılarlıların kendisine söylediğini…

7 yıllık başkanlığı döneminde Avcılarlıların ağzından çıkanları projelendirdiğini ve hayata geçirdiğini söylüyordu.

Bu konuşmayı bizzat kendi ofisinde birlikte yaptığımız bir kahvaltı sonrası, kahve sohbetimizde anlatmıştı.

Gerçi bunu herkesle paylaşırdı, o güzel insan!

*

Neymiş efendim, sorun kaynadığında çözülmeliymiş.

Evet, doğru bir söz.

Allah için etkili bir söz de!

Elbette sorun kaynağında çözülür.

Hükümetin başı da söylüyor…

Bakanları da…

Milletvekilleri de…

*

Sorunun kaynağına inen var mı?

Yani vatandaşla konuşan, onu dinleyen, anlamak isteyen…

Var mı?

Yok!

*

Varsa yoksa -inanılmaz hassas bir şekilde- itibardan ödün vermemek!

Bilmiyorlar ki vatandaş, kendi itibarından ödün vere vere iyice itibarsızlaştırıldı.

Belki de iktidar bunun bile farkında değil.

O nedenle ya, epey zamandır vatandaşın yüzü hiç gülmüyor işte!

*

Ne diyeyim ki?

Allah nasıl biliyorsa hepimizi öyle yapsın!

Milletin yüzünü güldürmeyeni O da güldürmesin!

*

Daha ne denilir ki?

Her şeyi Allah’a havale eder bıraktılar.

Bizde akıl bırakmadılar ki!