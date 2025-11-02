Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın ile adını geniş kitlelere duyuran Pınar Altuğ, hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

"BENDEN KÖYLÜ KADIN ÇIKMAZ"

Kendisine yöneltilen "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna Altuğ, "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz" demişti. Altuğ’un bu sözleri sosyal medyada çok eleştirilmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülenen Pınar Altuğ, "Benden köylü kadın çıkmaz" sözlerine açıklık getirdi.

Altuğ, şunları söyledi:

"Tip olarak iyi taşıyacağın rolleri oynamanın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Bu benim fikrim, uzun zaman önce de söylemiştim. Kendi hayatımda da yakışmayacağını, üzerimde durmayacağını düşündüğüm roller oynamadım. Ben köylü kızı çıkmaz diye rol reddetmişliğim var."

"Benim her tarafımdan şehirli kız olduğum belli. Olmuyor, yalan oluyor. Çok daha iyi oynayabilecek, oturtabilecek isimler var. Bu hakkı onlara tanımayı doğru buluyorum. Bu benim fikrim."