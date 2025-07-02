Benfica açıkladı! İşte David Jurasek'in opsiyon bedeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benfica açıkladı! İşte David Jurasek'in opsiyon bedeli

Beşiktaş, Benfica'dan David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibi, bu anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Beşiktaş, Portekiz devi Benfica'dan 24 yaşındaki Çek futbolcu David Jurasek'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin mali koşulları kırmızılılar tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş, kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayacak.

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BEŞİKTAŞ DAVID JURASEK'İN TAPUSUNU 8 MİLYON EUROYA ALABİLİR

Öte yandan Beşiktaş dilerse sezon sonunda Jurasek'in bonservisini 8 milyon euro karşılığında satın alabilecek.
Anlaşmada yer alan bir diğer özel madde ise Şampiyonlar Ligi bonusu. Kara Kartal, 2025-2026 sezonu içinŞampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ederse, Benfica'ya 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

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