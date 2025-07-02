Benfica açıkladı! İşte David Jurasek'in opsiyon bedeli

Beşiktaş, Portekiz devi Benfica'dan 24 yaşındaki Çek futbolcu David Jurasek'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin mali koşulları kırmızılılar tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş, kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayacak.

BEŞİKTAŞ DAVID JURASEK'İN TAPUSUNU 8 MİLYON EUROYA ALABİLİR



Öte yandan Beşiktaş dilerse sezon sonunda Jurasek'in bonservisini 8 milyon euro karşılığında satın alabilecek.

Anlaşmada yer alan bir diğer özel madde ise Şampiyonlar Ligi bonusu. Kara Kartal, 2025-2026 sezonu içinŞampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ederse, Benfica'ya 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak.