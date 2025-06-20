Benfica, Auckland City'e yarım düzine gol attı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica ile Yeni Zelanda takımı Auckland City ile Exploria Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ORKUN VE KEREM İLK 11'DE YER ALDI

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısı, Di Maria'nın 45+7. dakikada penaltıdan attığı golle Benfica'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısı kötü hava koşulları nedeniyle 2 saat 25 dakikalık aradan sonra başladı. 53. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde Vangelis Pavlidis skoru 2-0'a getirdi. Benfica, 63. dakikada Renato Sanches, 76 ve 78. dakikalarda Leandro Barreiro ile 90+8. dakikada Di Maria'nın penaltıdan bulduğu gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Benfica puanını 4'e yükseltirken, Auckland City sıfır puanda kaldı.