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Benfica gol yağdırdı, PSG'yi geride bıraktı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica Maccabi Haifa'ya yarım düzine gol attı. Paris Saint Germain ise Juventus'u deplasmanda yendi ama ikinci sırada kaldı

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 04:12
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Benfica averajla PSG'yi geçti

Benfica gol yağdırdı, PSG'yi geride bıraktı
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Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son maçlar nefes kesen liderlik mücadelesine sahne oldu.

Grupta Paris Saint Germain, Juventus'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Golleri Kylian Mbappe ve Nuno Mendes attı. Juvehtus'un tek sayısını Leonardo Bonucci kaydetti. 

Fransız temsilcisi 14 puana ulaşırken, gruptaki diğer maçta Benfica deplasmanda Maccabi Haifa'ya gol yağdırdı. Sahadan 6-1 galip ayrılan Portekiz ekibi PSG'yi averajla geçerek 14 puanla birinci oldu. 

Grupta 3. sıradaki Juventus, Avrupa Ligi'ne kaldı.

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