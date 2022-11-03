﻿Benfica gol yağdırdı, PSG'yi geride bıraktı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son maçlar nefes kesen liderlik mücadelesine sahne oldu.
Grupta Paris Saint Germain, Juventus'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Golleri Kylian Mbappe ve Nuno Mendes attı. Juvehtus'un tek sayısını Leonardo Bonucci kaydetti.
Fransız temsilcisi 14 puana ulaşırken, gruptaki diğer maçta Benfica deplasmanda Maccabi Haifa'ya gol yağdırdı. Sahadan 6-1 galip ayrılan Portekiz ekibi PSG'yi averajla geçerek 14 puanla birinci oldu.
Grupta 3. sıradaki Juventus, Avrupa Ligi'ne kaldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.