Benfica, Bayern Münih'i devirdi

Portekiz temsilcisi Benfica ile Alman devi Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu son maçında karşı karşıya geldi.

Bayern Münih'i 1-0 mağlup eden Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turuna lider olarak yükseldi. Bayern Münih ise 2. sırada yer alarak gruptan ikinci olarak çıktı. Portekiz ekibinin teki golünü 13.dakikada Andreas Schjelderup kaydetti.

SANE 90 DAKİKA OYNADI

Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oyuna 55’inci dakikada dahil olurken Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane ise maçta 90 dakika forma giydi.