Benfica farkı milli gururlarımız Kerem ve Orkun'la buldu

Kaynak: İHA
Benfica farkı milli gururlarımız Kerem ve Orkun'la buldu

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yenerken milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü birer gol attı. Orkun Kökçü, aynı zamanda maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Benfica, kendi sahasında Atletico Madrid ile mücadele etti.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü karşılaşmaya 11'de başladı. Kerem, 13. dakikada maçın açılış golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla oynadığı ilk maçta Kızılyıldız'a karşı gol sevinci yaşayan Kerem Aktürkoğlu, 2. maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

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İlk yarısı 1-0 biten maçta ev sahibi, Angel Di Maria ve Alexander Bah'ın golleriyle farkı 3'e çıkarttı.. Orkun Kökçü, 84. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerek skoru belirledi.

Performansıyla beğeni toplayan Orkun, maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Orkun bu sezonki 4. golüne imza attı. Atletico Madrid'i farklı 4-0 mağlup eden Benfica, 2. hafta sonunda puanını 6'ya çıkarttı.

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