Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı golsüz eşitlikle tamamlayan sarı-lacivertliler, gruplara kalmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya konuk oluyor.

İlk maçta İstanbul'da golsüz berabere kalan temsilcimiz, deplasmanda tur şansı arayacak.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Benfica Fenerbahçe maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü (yarın) Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

Karşılaşma, Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak.

Bu önemli müsabaka, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

Fenerbahçe'nin sahasında golsüz eşitlikle kalması, deplasmandaki rövanşın önemini artırıyor.

Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için deplasmanda gol atması gerekecek.

