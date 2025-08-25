Benfica-Fenerbahçe maçına tanıdık hakem!

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu.

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.

Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti.

Fenerbahçe, Benfica ile sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

