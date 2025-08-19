Benfica İstanbul'a geldi: Kerem Aktürkoğlu böyle görüntülendi!

Kaynak: AA
Benfica kafilesi Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi. Kafilede milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'da yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz'in Benfica takımı, İstanbul'a geldi.

kerem-akturkoglu-0001-aa-20250819-38868890-38868881-benfica-fenerbahce-maci-icin-istanbulda.jpg

Portekiz temsilcisini taşıyan özel uçak, başkent Lizbon'dan havalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Benfica takımı, yapılan pasaport kontrollerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıktı.

kerem-akturkoglu-0000-aa-20250819-38868890-38868885-benfica-fenerbahce-maci-icin-istanbulda.jpg

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle havalimanından ayrıldı.

befica-istanbulaa-geldi.jpg

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir futbolcu, akşam saatlerinde karşılaşmanın yapılacağı Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Benfica, yarın saat 22.00'de başlayacak müsabakanın hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

