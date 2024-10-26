Benfica, Kerem’den sonra bir Galatasaraylı yıldızın daha peşinde

Kerem Aktürkoğlu’nu transfer eden Benfica, Galatasaray’ın bir Türk yıldızının daha peşine düştü. Portekiz ekibi, son dönemde performansı ile herkesin beğenisini kazanan Yunus Akgün’ü takibe aldı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Benfica, olumlu referanslar attıktan sonra Yunus Akgün için harekete geçti. Galatasaray formasıyla bu sezon attığı golleri ve asistleri ile dikkat çeken Yunus’u özellikle İtalyan ve İspanyol kulüplerinin mercek altına aldığı bildirildi.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEKLER

Öte yandan Galatasaray yönetimin ise iki sene daha kontratı bulunan genç futbolcuyla önümüzdeki günlerde uzun süreli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.

Böylece arkadaşlarına göre çok daha az bir ücrete oynayan yetenekli futbolcuya zam da yapılacağı bildirildi. Yunus’a olan ilgi nedeniyle sözleşmesine çıkış maddesi konulmayacağı ve pazarlıkla beraber bonservisinin daha üst seviyelere gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.