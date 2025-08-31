Benfica maçında Vinicius Junior sürprizi!

Benfica maçında Vinicius Junior sürprizi!

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius junior, Alverca-Benfica maçını tribünden takip ediyor.

Portekiz Premier Lig'in 4. haftasında Alverca ile Benfica arasında oynanan karşılaşmada Vinicius Junior tribünde görüntülendi.

Real Madrid'in dün Mallorca'yı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Vinicius milli ara nedeniyle verilen izin sonrası soluğu Alverca-Benfica maçında aldı.

Tribünde Brezilyalı yıldızı görenler fotoğraf sırasına girdi. Alverca, Portekiz 2. Lig'de mücadele ettiği dönemde Vinicius tarafından satın alınmıştı. Kulübünün Benfica ile oynadığı zorlu maçta Vinicius tribündeki yerini aldı.

