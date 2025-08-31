Benfica maçında Vinicius Junior sürprizi!

Portekiz Premier Lig'in 4. haftasında Alverca ile Benfica arasında oynanan karşılaşmada Vinicius Junior tribünde görüntülendi.
Real Madrid'in dün Mallorca'yı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Vinicius milli ara nedeniyle verilen izin sonrası soluğu Alverca-Benfica maçında aldı.
Tribünde Brezilyalı yıldızı görenler fotoğraf sırasına girdi. Alverca, Portekiz 2. Lig'de mücadele ettiği dönemde Vinicius tarafından satın alınmıştı. Kulübünün Benfica ile oynadığı zorlu maçta Vinicius tribündeki yerini aldı.
Vinícius Júnior na bancada para assistir ao FC Alverca x SL Benfica ????#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #FCAlverca #SLBenfica pic.twitter.com/AV51QXEhiO— sport tv (@sporttvportugal) August 31, 2025