Benfica’da gözler Kerem Aktürkoğlu’na çevrildi

Kaynak: Haber Merkezi
Benfica’da gözler Kerem Aktürkoğlu’na çevrildi

Benfica’da son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü ile dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Milli yıldızın Famalicao maçında sağ kanatta forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu sezon başında oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olurken son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı. Son haftalarda hücumdaki performansı düşen milli oyuncu Schjelderup ile forma savaşına girişti.

Ancak Portekiz devinde yaşanan bir sakatlık gözlerin tekrar yıldız oyuncuya çevrilmesine neden oldu. Benfica’nın tecrübeli yıldızı Angel Di Maria, yaşadığı sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Barcelona maçı öncesi riske edilmeyecek. Portekiz devinin ligde oynayacağı Famalicao maçında sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

Son Haberler
Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı
Yangında mahsur kalan ev sahibini, itfaiyeciler kurtardı
Ev hapsindeydi! Deniz Akkaya'ya bir şok daha
Ev hapsindeydi! Deniz Akkaya'ya bir şok daha
İstanbul'daki yağışlar barajları nasıl etkiledi! İşte son durum...
İstanbul'daki yağışlar barajları nasıl etkiledi! İşte son durum...
Depremde sokakta kalan kedilere sahip çıktı
Depremde sokakta kalan kedilere sahip çıktı
Zamanlama dikkat çekti… Patronlar kulübünden iktidara sert uyarı!
Zamanlama dikkat çekti… Patronlar kulübünden iktidara sert uyarı!