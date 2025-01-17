Benfica’da gözler Kerem Aktürkoğlu’na çevrildi

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu sezon başında oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olurken son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı. Son haftalarda hücumdaki performansı düşen milli oyuncu Schjelderup ile forma savaşına girişti.

Ancak Portekiz devinde yaşanan bir sakatlık gözlerin tekrar yıldız oyuncuya çevrilmesine neden oldu. Benfica’nın tecrübeli yıldızı Angel Di Maria, yaşadığı sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Barcelona maçı öncesi riske edilmeyecek. Portekiz devinin ligde oynayacağı Famalicao maçında sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.