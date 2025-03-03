Benfica’dan Beşiktaş’a kötü haber: “Satmıyoruz” dediler

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, transfer hedefi olarak Benfica forması giyen Schjelderup için harekete geçmişti. Genç kanat oyuncusu için Portekiz ekibinin kapısını çalan siyah beyazlılara beklemediği yanıt geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica, Schjelderup'u satmayacaklarının altını çizdi.

Benfica'da Başkan Rui Costa ve teknik direktör Bruno Lage, forma yarışında Bruma ve Kerem Aktürkoğlu'nun gerisinde kalmasına rağmen genç kanat oyuncusuna çok güveniyor.

Portekiz temsilcisi, potansiyelli olduğu düşünülen oyuncu için şimdilik herhangi bir kulüple pazarlığa girmek istemiyor.

Schjelderup ile Beşiktaş'ın yanı sıra Ajax ve Atlético Madrid'in de ilgilendiği belirtildi.

Portekiz ekibinde bu sezon 23 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.