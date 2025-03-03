Benfica’dan Beşiktaş’a kötü haber: “Satmıyoruz” dediler

Kaynak: Haber Merkezi
Benfica’dan Beşiktaş’a kötü haber: “Satmıyoruz” dediler

Beşiktaş’a transfer hedefi olarak belirlediği oyuncu için kötü haber geldi. Schjelderup'un kulübü Benfica genç kanat oyuncusunu satmayacaklarını açıkladı.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, transfer hedefi olarak Benfica forması giyen Schjelderup için harekete geçmişti. Genç kanat oyuncusu için Portekiz ekibinin kapısını çalan siyah beyazlılara beklemediği yanıt geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica, Schjelderup'u satmayacaklarının altını çizdi.

Benfica'da Başkan Rui Costa ve teknik direktör Bruno Lage, forma yarışında Bruma ve Kerem Aktürkoğlu'nun gerisinde kalmasına rağmen genç kanat oyuncusuna çok güveniyor.

Portekiz temsilcisi, potansiyelli olduğu düşünülen oyuncu için şimdilik herhangi bir kulüple pazarlığa girmek istemiyor.

Schjelderup ile Beşiktaş'ın yanı sıra Ajax ve Atlético Madrid'in de ilgilendiği belirtildi.

Portekiz ekibinde bu sezon 23 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Son Haberler
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Herkes 100 yaşına kadar yaşanan orayı merak ediyor! O yerin sırrı ne?
Herkes 100 yaşına kadar yaşanan orayı merak ediyor! O yerin sırrı ne?
Antalya'da halk otobüsü kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Halk otobüsü kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü...
Rangers’ın oyuncusundan Mourinho’ya övgü
Rangers’ın oyuncusundan Mourinho’ya övgü
Ödenemeyen kredi borcu ile ilgili tedirgin eden rakam!
Ödenemeyen kredi borcu ile ilgili tedirgin eden rakam!