Benfica'dan Fenerbahçe maçı için Kerem Aktürkoğlu kararı!

Fenerbahçe'nin Benfica'yı ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesi gözler sarı lacivertli yönetimin uzun bir süredir transferi için uğraştığı Kerem Aktürkoğlu'na çevrilmişti.
Benfica kafilesiyle İstanbul'a gelen milli yıldız hakkında dün düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakan Portekizli teknik adam Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçının kadrosuna aldı.
Eğer Bruno Lage forma şansı verirse Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye oynayacak.