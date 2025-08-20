Benfica'dan Fenerbahçe maçı için Kerem Aktürkoğlu kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Benfica'dan Fenerbahçe maçı için Kerem Aktürkoğlu kararı!

Fenerbahçe-Benfica maçında milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun kadroda olup olmayacağı netlik kazandı.

Fenerbahçe'nin Benfica'yı ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı öncesi gözler sarı lacivertli yönetimin uzun bir süredir transferi için uğraştığı Kerem Aktürkoğlu'na çevrilmişti.

Benfica kafilesiyle İstanbul'a gelen milli yıldız hakkında dün düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakan Portekizli teknik adam Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçının kadrosuna aldı.

Eğer Bruno Lage forma şansı verirse Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye oynayacak.

Son Haberler
Davutoğlu, 'uyarıcı alarm etkisi' dedi! Madde madde sebeplerini sıraladı
Davutoğlu, 'uyarıcı alarm etkisi' dedi! Madde madde sebeplerini sıraladı
Turistin saygısız hareketleri tepki çekti
Turistin saygısız hareketleri tepki çekti
Fenerbahçe - Benfica 11'ler belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...
Fenerbahçe - Benfica 11'ler belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...
"İstanbul depremi 7.8 büyüklüğünde olacak!" Uzman isim tarih verdi
"İstanbul depremi 7.8 büyüklüğünde olacak!" Uzman isim tarih verdi
İsrail işgali resmen başlattığını duyurdu!
İsrail işgali resmen başlattığını duyurdu!