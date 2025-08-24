Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Bonservisi Portekiz Ligi ekibi Benfica'da olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler, Türkiye'de olduğu gibi Portekiz'de de gündemde. Portekiz medyası, Kerem hakkında dün akşam bir iddia ortaya attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN OLAY İDDİA

Portekiz Ligi'nin 3. haftasında oynanan Benfica - Tondela maçında oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu'nun maç içinde çok sinirli olduğu iddia edildi. Tondela karşısında 3-0 kazanan Benfica, bu iddialara cevap verdi.

Okan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olur

Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!

BENFICA'DAN GEÇ SAATLERDE PAYLAŞIM

Benfica gece yaptığı paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girerken gülümsediği görüntüleri paylaştı. Portekiz Kulübü ironi yaparak paylaştığı videoya "Evet, Kerem Aktürkoğlu çok kızgın" notunu ekledi.

İşte o paylaşım;

Başkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacak

Filenin Sultanları Bulgaristan'a karşı!

Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Fenerbahçe imkansızı başardı!