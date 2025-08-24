Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Benfica Kulübü, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tondela maçında oyuna sonradan giren ve sinirli olduğu iddia edilen milli oyuncu için yapılan büyük bir ilgi gördü.

Bonservisi Portekiz Ligi ekibi Benfica'da olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler, Türkiye'de olduğu gibi Portekiz'de de gündemde. Portekiz medyası, Kerem hakkında dün akşam bir iddia ortaya attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN OLAY İDDİA

Portekiz Ligi'nin 3. haftasında oynanan Benfica - Tondela maçında oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu'nun maç içinde çok sinirli olduğu iddia edildi. Tondela karşısında 3-0 kazanan Benfica, bu iddialara cevap verdi.

BENFICA'DAN GEÇ SAATLERDE PAYLAŞIM

Benfica gece yaptığı paylaşımda Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girerken gülümsediği görüntüleri paylaştı. Portekiz Kulübü ironi yaparak paylaştığı videoya "Evet, Kerem Aktürkoğlu çok kızgın" notunu ekledi.

İşte o paylaşım;

