Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu hakkında kafa karıştıran açıklama!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Benfica Portekiz Ligi'ne Estrela deplasmanında 'Merhaba' diyecek.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage yarın oynayacakları sezonun ilk lig maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Lage, Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba sarf ettiği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

BRUNO LAGE: YARINKİ MAÇTA KEREM'E GÜVENİYORUM

Portekizli teknik adam milli yıldızın durumu hakkında, “Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum.” yorumunda bulundu.

Hocasının bu sözleri sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun yarın Estrela maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.