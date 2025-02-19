Benfica'nın Gedson için istediği dev para ortaya çıktı: Beşiktaş’ın işi çok zor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benfica'nın Gedson için istediği dev para ortaya çıktı: Beşiktaş’ın işi çok zor

Beşiktaş’ın Benfica ile Gedson Fernandes için yaptığı pazarlık çıkmaza girdi. Portekiz devinin siyah beyazlardan istediği dev para ortaya çıktı.

Beşiktaş, özellikle Rusya’dan gelen teklifler sonrası Gedson Fernandes’in bonservisinin tamamını almak istiyor. Siyah beyazlılar en az 20 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği Portekizli yıldız için Benfica ile pazarlıklara başladı.

Ancak Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica, Gedson’un bonservisinin yarısını vermemek için yoğun çaba gösteriyor. Yapılan ilk görüşmelerden sonuç alınamazken Portekiz devinin yıldız oyuncunun bonservisinin yarısı için 20 milyon euro istediği iddia ediliyor.

Beşiktaş’ın pazarlık sürecine nasıl devam edeceği henüz belirsizliğini koruyor. Ancak yönetimin sezon sonuna kadar bu sorunu çözmeyi istediği belirtiliyor. Son çıkan haberlere göre Rus ekiplerinden Spartak Moskova Gedson için 25 milyon euroluk teklif yapsa da Beşiktaş yönetimi Portekizli yıldızı sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Gedson Fernandes 8 gol atarken 2 asist yaptı.

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