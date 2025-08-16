Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı

Fenerbahçe ve Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus konusunda her konuda anlaşma sağladı. Ancak iki takımın Şampiyonlar Ligi play-off'unda birbirine rakip olması işleri karıştırdı.

İLK HAMLE BENFİCA'DAN

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesinin ardından Portekiz takımı Kerem Aktürkoğlu'ha vize vermedi. Fenerbahçe'nin ısrarlarına karşın teklif beklemeye alındı. Başkanı Ali Koç, sözleşmeye Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya karşı oynayamaz maddesinin eklenmesini istedi. Ancak FIFA kuralları buna müsaade etmedi. Bunun üzerine Benfica, iki takımın da anlaşmasıyla oyuncuyu Şampiyonlar Ligi elemesinde Nice karşısında oynattı. Statüye göre böylece oyuncu Benfica'ya karşı Fenerbahçe forması giyemeyecekti.

Transferin ertesi gün bitmesi beklenirken Benfica bir kez daha akıl oyunu yaptı. Teknik direktör Bruna Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun bugün oynanacak Estrella maçında onatmak istedi. Bunun nedeni Andreas Schjelderup'u dinlendirip Fenerbahçe maçına tam olarak hazırlamaktı.

BENFİCA'NIN OYUNU FENERBAHÇE'YE TAKILDI

Portekiz takımının bir başka planı cumartesi maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'na izin verip transferi kesinleştirmekti. Böylece her konuda anlaşılan Wolfsburg forması giyen Muhammed Amura'yı kadrosuna katıp Fenerbahçe maçı listesine yazacaklardı. Fenerbahçe burada taktik bir hamle yaptı. Teklifi 18 milyon euro ve 2.5 bonus euro olmak üzere revize etti.

Benfica Başkanı Rui Costa ise bunu anında reddetti. Fenerbahçe, yeni teklif yapacak ancak bunun için salı gecesinin geçmesini bekliyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi kadrolarına 24 saate kala iki futbolcu ekleme imkanı var. Kerem Aktürkoğlu gitmesi kesinleşmediği için Benfica Amoura transferi için bitirici hamlesini yapamıyor. Sarı lacivertlilerin bu yüzden yeni teklifini çarşamba günü yapacağı ve Kerem Aktürkoğlu'nu bundan hemen sonra Türkiye'ye getirmeyi planlandıkları öğrenildi.